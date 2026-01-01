Déployez Kibana en un clic
Plateforme open source de visualisation et d'exploration des données pour Elasticsearch avec des tableaux de bord, la recherche et des outils d'observabilité.
Choisissez un pack VPS pour Kibana
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kibana ?
Kibana est l'interface web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et désormais maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de journaux et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.
L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet sans les frais SaaS par document courants sur Elastic Cloud. Ce modèle regroupe une instance Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, ainsi la pile est prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.
Fonctionnalités clés de Kibana
Découvrir et explorer
Parcourir les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interroger, filtrer, trier et visualiser les documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.
Tableaux de bord et visualisations
Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des diagrammes à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux et des visualisations par glisser-déposer de Lens partageables entre les équipes.
Recherche et ES|QL
Le DSL de requête Elasticsearch complet ainsi que ES|QL — un langage de requête en pipeline similaire à Splunk SPL — rendent les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.
Outils d'observabilité
Applications intégrées de surveillance des journaux, des métriques, de l'APM et de la disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité issues d'Elastic Agent et de Beats.
Cartes et géospatial
Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des agrégations géospatiales pour visualiser des données géospatiales ainsi que d'autres dimensions.
Alertes et rapports
Alertes basées sur des seuils et des anomalies avec des destinations e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération de rapports PDF et CSV planifiés.
Pourquoi exécuter Kibana avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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