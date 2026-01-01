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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kibana ?

Kibana est l'interface web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et désormais maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de journaux et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.

L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet sans les frais SaaS par document courants sur Elastic Cloud. Ce modèle regroupe une instance Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, ainsi la pile est prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kibana

Découvrir et explorer

Parcourir les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interroger, filtrer, trier et visualiser les documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.

Tableaux de bord et visualisations

Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des diagrammes à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux et des visualisations par glisser-déposer de Lens partageables entre les équipes.

Recherche et ES|QL

Le DSL de requête Elasticsearch complet ainsi que ES|QL — un langage de requête en pipeline similaire à Splunk SPL — rendent les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.

Outils d'observabilité

Applications intégrées de surveillance des journaux, des métriques, de l'APM et de la disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité issues d'Elastic Agent et de Beats.

Cartes et géospatial

Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des agrégations géospatiales pour visualiser des données géospatiales ainsi que d'autres dimensions.

Alertes et rapports

Alertes basées sur des seuils et des anomalies avec des destinations e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération de rapports PDF et CSV planifiés.

Pourquoi exécuter Kibana avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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