Dozzle est une interface web sans configuration pour surveiller les journaux des conteneurs Docker en temps réel. Il découvre automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web propre et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe, et sans aucune configuration autre que le montage du socket Docker.

Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'appuient dessus pour un triage rapide des incidents. Une recherche et un filtrage puissants permettent d'isoler les lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une utilisation minimale des ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle fonctionne confortablement aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.