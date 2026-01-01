Déployez Dozzle avec une installation en un clic !
Interface web légère pour consulter en temps réel les journaux des conteneurs Docker avec découverte instantanée des conteneurs et sans aucune configuration requise.
Choisissez un pack VPS pour Dozzle
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dozzle ?
Dozzle est une interface web sans configuration pour surveiller les journaux des conteneurs Docker en temps réel. Il découvre automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web propre et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe, et sans aucune configuration autre que le montage du socket Docker.
Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'appuient dessus pour un triage rapide des incidents. Une recherche et un filtrage puissants permettent d'isoler les lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une utilisation minimale des ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle fonctionne confortablement aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.
Fonctionnalités clés de Dozzle
Flux de journaux en temps réel
Diffuse la sortie en direct du conteneur directement dans le navigateur avec défilement automatique, afin que vous puissiez voir les nouvelles lignes de journal dès qu'elles sont écrites.
Découverte instantanée de conteneurs
Détecte automatiquement tous les conteneurs en cours d'exécution sur l'hôte — ne nécessite aucune configuration manuelle pour commencer à consulter les journaux.
Recherche et filtrage
Recherchez le contenu des journaux par mot-clé ou filtrez par nom de conteneur et plage horaire pour isoler rapidement les erreurs et les événements pertinents.
Vue multi-conteneurs
Surveiller plusieurs services côte à côte dans une seule fenêtre de navigateur, réduisant le changement de contexte pendant les sessions de débogage.
Zéro dépendances externes
Ne nécessite que le socket Docker — pas de base de données, pas de transmetteur de logs et pas de processus d'agent consommant des ressources supplémentaires.
Pourquoi exécuter Dozzle avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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