AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open source qui relie les grands modèles de langage et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles sur GitHub, il offre un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelles avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour une exécution de code sécurisée, et une intégration MCP (Model Context Protocol).

L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS maintient vos clés API, l'historique de vos conversations et les données de votre base de connaissances entièrement privés. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.