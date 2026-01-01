Déployez AstrBot en un clic.
Cadre de chatbot IA open source multiplateforme connectant les grands modèles de langage à vos applications de messagerie préférées.
Choisissez un pack VPS pour AstrBot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AstrBot ?
AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open source qui relie les grands modèles de langage et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles sur GitHub, il offre un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelles avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour une exécution de code sécurisée, et une intégration MCP (Model Context Protocol).
L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS maintient vos clés API, l'historique de vos conversations et les données de votre base de connaissances entièrement privés. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Fonctionnalités clés de AstrBot
Messagerie multiplateforme
Connectez un déploiement AstrBot unique à Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et bien d'autres simultanément.
Place de marché des plugins
Installez parmi plus de 1 000 extensions communautaires en un clic pour étendre les fonctionnalités — outils de modération, planificateurs, intégrations, et plus encore.
Bac à sable de l'agent
Exécuter du code en toute sécurité dans un bac à sable isolé pendant les conversations, permettant des flux de travail agentiques puissants sans exposer le système hôte.
Support de la base de connaissances
Associez des bases de connaissances personnalisées à vos bots pour qu'ils répondent aux questions en se basant sur vos propres documents et données, plutôt que sur des données d'entraînement génériques.
Intégration MCP
La prise en charge du protocole de contexte de modèle permet à AstrBot d'utiliser des outils externes et des sources de données, débloquant des comportements agentiques avancés au-delà d'un simple chat.
Pourquoi exécuter AstrBot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.