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La plateforme de table virtuelle de premier plan pour organiser des sessions de JdR sur table en ligne avec des cartes, des fiches de personnage, l'automatisation et l'intégration voix/vidéo.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Foundry VTT ?

Foundry Virtual Tabletop est la principale plateforme commerciale mais auto-hébergée pour l'exécution de jeux de rôle sur table en ligne. Construite sur un moteur JavaScript modulaire avec un support approfondi pour Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu et des dizaines d'autres systèmes via des modules communautaires, elle offre un éclairage dynamique de qualité professionnelle, une ligne de vue, des jetons animés, l'automatisation des jets de dés et un langage de macro étendu pour des mécanismes de jeu personnalisés.

L'auto-hébergement de Foundry sur votre VPS garde chaque campagne, feuille de personnage et carte de bataille sous votre contrôle direct — pas de frais SaaS par session, pas de coûts cloud mensuels et pas d'accès tiers aux données de jeu de vos joueurs. Une licence Foundry payante est requise et s'achète une seule fois sur foundryvtt.com.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Foundry VTT

Éclairage dynamique et vision

Le brouillard de guerre par tuiles, les calculs de ligne de vue, les sources de lumière dynamiques et la vision par jeton offrent aux joueurs une expérience d'exploration de donjon de qualité cinématographique.

Place de marché des systèmes et modules

Prise en charge native de D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, et plus de 100 autres systèmes grâce aux modules communautaires et aux packs de contenu.

Automatisation des dés

Lanceur de dés intégré avec intégration au chat, analyseur de formules et règles par système qui automatisent les jets d'attaque, les dégâts, les jets de sauvegarde et les tests de compétence.

Discussion vocale et vidéo

Les canaux vocaux et vidéo WebRTC facultatifs fonctionnent directement dans Foundry, de sorte que les groupes n'ont pas besoin de Discord, Zoom ou d'autres outils externes.

Macros et JavaScript

Un système complet de macros avec un accès JavaScript à l'état du jeu permet aux maîtres de jeu d'automatiser des mécaniques complexes, de créer des boutons personnalisés et de concevoir des scènes dynamiques.

Campagnes persistantes

Les mondes, les personnages, les journaux, les scènes et les données des joueurs persistent entre les sessions et survivent aux mises à jour des conteneurs grâce à un seul volume nommé.

Pourquoi exécuter Foundry VTT avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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