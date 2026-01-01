Déployez Jaeger en un clic.
Plateforme de traçage distribué open source pour la surveillance des flux de requêtes et le diagnostic des problèmes de performance dans les architectures de microservices.
Choisissez un pack VPS pour Jaeger
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jaeger ?
Jaeger est un projet diplômé de la CNCF pour le traçage distribué de bout en bout, initialement développé chez Uber pour surveiller des milliers de microservices. Il capture la manière dont les requêtes se propagent à travers votre système — révélant les dépendances de service, les pannes de synchronisation, la propagation des erreurs et les goulots d'étranglement de latence qui sont invisibles avec la journalisation traditionnelle seule. Ce déploiement prend en charge nativement le protocole OpenTelemetry (OTLP) pour la compatibilité avec les bibliothèques d'instrumentation modernes.
L'auto-hébergement de Jaeger conserve les données de trace — qui contiennent souvent des identifiants d'utilisateur, des requêtes de base de données et des détails d'API internes — entièrement sur votre propre infrastructure. Vous évitez la tarification par trace des fournisseurs APM commerciaux et maintenez un contrôle total sur la rétention et l'accès, avec des coûts prévisibles qui évoluent avec votre VPS plutôt qu'avec votre volume de trafic.
Fonctionnalités clés de Jaeger
Support OpenTelemetry
L'ingestion OTLP native signifie que toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry peut envoyer des traces à Jaeger sans exportateurs personnalisés.
Graphe de dépendance des services
Les graphiques de service générés automatiquement affichent les relations d'appel et les volumes de requêtes entre chaque service de votre architecture.
Analyse approfondie du traçage
Les chronologies de traces détaillées décomposent chaque span et opération avec les durées, les balises et les journaux pour identifier précisément les requêtes lentes et les erreurs.
Comparaison de traçage
Comparez les traces avant et après un déploiement pour identifier rapidement les régressions de performance ou les nouveaux modèles d'erreur introduits par les modifications de code.
Échantillonnage adaptatif
Contrôler le volume de collecte des traces de manière dynamique pour équilibrer la profondeur d'observabilité par rapport aux coûts de stockage et d'ingestion dans les systèmes à fort trafic.
Pourquoi exécuter Jaeger avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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