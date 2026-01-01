Déployez ImmuDB en un clic.
Base de données immuable et inviolable avec vérification cryptographique pour une intégrité des données vérifiable.
Choisissez un pack VPS pour ImmuDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ImmuDB ?
ImmuDB est une base de données open-source, immuable, écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, ce qui rend impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant ainsi une piste d'audit infalsifiable par conception.
Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.
Fonctionnalités clés de ImmuDB
Stockage à preuve d'altération
Chaque enregistrement est lié par des hachages cryptographiques, donc toute modification ou suppression est immédiatement détectable par les clients ou les auditeurs.
Prise en charge multi-modèle
Interrogez les données via des interfaces clé-valeur, SQL ou documentaires — toutes partageant le même moteur de stockage immuable, sans migrations de schéma entre les modèles.
Console web intégrée
Une interface utilisateur web intégrée sur le port 8080 vous permet d'explorer les bases de données, d'exécuter des requêtes SQL et de gérer les utilisateurs sans installer d'outils supplémentaires.
Vérification cryptographique
Les clients peuvent vérifier de manière indépendante l'intégrité de toute valeur qu'ils lisent en utilisant des preuves d'arbre de Merkle, éliminant ainsi la nécessité de faire aveuglément confiance au serveur.
Historique d'audit complet
Toutes les versions de chaque clé sont conservées de manière permanente, offrant aux équipes de conformité et aux auditeurs une chaîne de traçabilité complète et vérifiable pour chaque point de données.
Pourquoi exécuter ImmuDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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