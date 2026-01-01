ImmuDB est une base de données open-source, immuable, écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, ce qui rend impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant ainsi une piste d'audit infalsifiable par conception.

Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.