Déployez Weaviate : installation en un clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA avec recherche sémantique, recherche hybride et intégrations LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Weaviate ?
Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications natives de l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche de similarité sémantique rapide qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.
L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre avec les principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement avec LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines RAG et de fonctionnalités de recherche sémantique.
Fonctionnalités clés de Weaviate
Recherche vectorielle sémantique
Trouvez du contenu conceptuellement similaire en utilisant des intégrations vectorielles plutôt qu'une correspondance exacte par mots-clés pour des résultats de recherche plus pertinents.
Recherche hybride
Combiner la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés BM25 avec une pondération configurable pour tirer le meilleur parti des deux approches de récupération.
Intégrations LLM
Les modules intégrés connectent Weaviate à OpenAI, Cohere et Hugging Face pour la génération automatique d'embeddings et les requêtes génératives.
GraphQL et API REST
Interroger et gérer les données via une API GraphQL ou des points de terminaison REST avec des bibliothèques clientes pour Python, JavaScript, Go et Java.
Support multimodal
Stocker et rechercher parmi les objets texte, image, audio et vidéo en utilisant le module de vectorisation approprié pour chaque type de données.
Pourquoi exécuter Weaviate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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