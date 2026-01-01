SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont chiffrés entièrement dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blobs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyse.

L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement sans connaissance. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes telles que la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.