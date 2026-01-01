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Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout, auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SkySend ?

SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont chiffrés entièrement dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blobs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyse.

L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement sans connaissance. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes telles que la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de SkySend

Chiffrement à divulgation nulle de connaissance

L'encryption en flux AES-256-GCM est effectuée entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.

Aucun compte requis

Mettez en ligne des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ou suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans inscription requise.

Notes chiffrées

Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, Markdown ou des clés SSH avec option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.

Protection par mot de passe

Protection par mot de passe Argon2id optionnelle avec dérivation de clé exigeante en mémoire et résistante aux GPU pour protéger contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.

Stockage compatible S3

Support back-end optionnel pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs appliquant l'expiration et les limites.

Expiration paramétrable

Définissez des limites de téléchargement et des délais d'expiration par envoi, avec un nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour le suivi des partages actifs.

Pourquoi exécuter SkySend avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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