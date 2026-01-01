Déployez SkySend en un clic.
Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout, auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.
Choisissez un pack VPS pour SkySend
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SkySend ?
SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont chiffrés entièrement dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blobs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyse.
L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement sans connaissance. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes telles que la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.
Fonctionnalités clés de SkySend
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance
L'encryption en flux AES-256-GCM est effectuée entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.
Aucun compte requis
Mettez en ligne des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ou suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans inscription requise.
Notes chiffrées
Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, Markdown ou des clés SSH avec option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.
Protection par mot de passe
Protection par mot de passe Argon2id optionnelle avec dérivation de clé exigeante en mémoire et résistante aux GPU pour protéger contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.
Stockage compatible S3
Support back-end optionnel pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs appliquant l'expiration et les limites.
Expiration paramétrable
Définissez des limites de téléchargement et des délais d'expiration par envoi, avec un nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour le suivi des partages actifs.
Pourquoi exécuter SkySend avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise