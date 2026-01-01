Déployez Cypht en un clic
Client de messagerie web léger et open source qui unifie plusieurs comptes de messagerie et des fils d'actualité en une seule interface rapide.
Choisissez un pack VPS pour Cypht
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cypht ?
Cypht est un client webmail modulaire et open-source, conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une vue complète de vos communications sans avoir à basculer entre les services.
Basé sur PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte minimale.
Fonctionnalités clés de Cypht
Agrégation multi-comptes
Connectez plusieurs comptes e-mail IMAP et POP3 dans une boîte de réception unifiée pour une gestion plus rapide des e-mails.
Intégration du fil d'actualité
Combinez les e-mails et les fils d'actualité RSS/Atom dans une seule interface, réduisant le nombre d'applications dont vous avez besoin pour rester informé.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — contacts, calendriers, dossiers IMAP, filtres Sieve, et plus encore — pour garder l'interface utilisateur épurée.
Sessions basées sur une base de données
Stocke la configuration utilisateur et les sessions dans MariaDB pour des déploiements multi-utilisateurs fiables et évolutifs.
Faible encombrement
Fonctionne sur Alpine Linux avec Nginx et PHP intégrés dans une seule image d'environ 290 Mo, nécessitant des ressources VPS minimales.
Pourquoi exécuter Cypht avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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