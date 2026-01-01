Déployez Hi.Events en un clic
Plateforme open source de gestion d'événements et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.
Choisissez un pack VPS pour Hi.Events
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hi.Events ?
Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et de la vente de billets à l'enregistrement des participants et à l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS maintient les données des participants, la configuration des paiements et le contenu de l'événement sous votre contrôle. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût fixe pour le VPS, quel que soit le nombre de billets que vous vendez, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.
Fonctionnalités clés de Hi.Events
Pages d'événements personnalisables
Créez des pages d'événements à l'image de votre marque avec des noms de domaine personnalisés, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil sur mesure qui correspondent à votre organisation.
Stripe Ventes de billets
Vendez des billets payants et gratuits avec l'intégration native de Stripe, des codes promotionnels, des limites de capacité et des règles de tarification échelonnée.
Enregistrement QR
Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.
La gestion des commandes
Suivre les commandes, émettre des remboursements, renvoyer les billets et exporter les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.
Analyses des ventes
Suivez les ventes de billets, les revenus et les tendances de fréquentation en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.
REST API et Webhooks
Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des workflows personnalisés via une API REST documentée et un système de webhooks.
Pourquoi exécuter Hi.Events avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.