Plik est une plateforme de partage de fichiers temporaire open-source qui vous permet de téléverser des fichiers et de partager des liens sécurisés et éphémères avec n'importe qui — sans dépendre de services cloud tiers. Conçue dans un souci de confidentialité et de flexibilité, elle prend en charge les téléversements protégés par mot de passe, les liens de téléchargement à usage unique qui disparaissent après le premier accès, et le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole age.

L'auto-hébergement de Plik sur votre VPS signifie que vos fichiers restent sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des périodes de rétention et des limites de taille de fichier configurables. L'interface web moderne de Vue 3 facilite la gestion des téléversements, tandis que le client CLI intégré permet les transferts de fichiers scriptés depuis n'importe quelle plateforme.