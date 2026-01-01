Déployer Trek en un clic.
Planificateur de voyage collaboratif auto-hébergé en temps réel avec des cartes interactives, des budgets, des listes de choses à emporter, des journaux de bord et une assistance IA.
Choisissez un pack VPS pour Trek
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trek ?
Trek est une plateforme open-source auto-hébergée de planification de voyages qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une interface unique. Des planificateurs de journées par glisser-déposer, des cartes interactives avec marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un carnet de voyage de style magazine sont tous disponibles aux côtés des réservations, du stockage de documents et de l'exportation PDF.
Contrairement aux applications de planification commerciales qui verrouillent vos itinéraires et photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, l'authentification unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, préparer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.
Fonctionnalités clés de Trek
Collaboration en temps réel
La synchronisation WebSocket envoie instantanément chaque modification d'itinéraire, note et changement de budget à chaque voyageur connecté, afin que les co-planificateurs voient toujours le même plan.
Cartes de voyage interactives
Les cartes Leaflet ou Mapbox GL avec des bâtiments 3D, du terrain, la visualisation d'itinéraires, des marqueurs photo et le regroupement transforment les itinéraires plats en un plan visuel.
Budgets et listes d'emballage
Suivre les dépenses par catégorie avec des répartitions par personne et par jour, la prise en charge de plusieurs devises, des modèles de listes de colisage et le suivi facultatif du poids des bagages.
Journal de voyage et atlas
Capturez vos voyages dans un journal de style magazine avec des photos et des ambiances, et visualisez les pays visités, les séries et les statistiques sur une carte du monde.
SSO et 2FA
Connecter tout fournisseur OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — et protéger les comptes avec l'authentification à deux facteurs basée sur TOTP et des codes de secours.
IA via serveur MCP
Un serveur MCP authentifié OAuth 2.1, doté de plus de 150 outils, permet aux assistants IA de créer des voyages, de préparer des listes de préparation et de gérer des budgets avec des autorisations ciblées.
Pourquoi exécuter Trek avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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