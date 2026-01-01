ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration du cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une console unique. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis y superpose la gestion des politiques, l'automatisation et la refacturation.

L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.