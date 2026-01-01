Déployez ManageIQ en un clic.
Plateforme open source de gestion de cloud hybride pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.
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Que créer avec ManageIQ ?
ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration du cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une console unique. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis y superpose la gestion des politiques, l'automatisation et la refacturation.
L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.
Fonctionnalités clés de ManageIQ
Inventaire cloud hybride
Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud depuis une seule console.
Politique et conformité
Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur l'ensemble des fournisseurs gérés.
Moteur d'automatisation
Exécuter l'automatisation Ruby pilotée par les événements, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation afin de provisionner, de retirer et de reconfigurer des ressources à grande échelle.
Catalogue en libre-service
Publier des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des VMs, des conteneurs ou des stacks sans ouvrir de tickets.
Rétrofacturation et mesure
Attribuez le coût de l'infrastructure aux locataires, projets ou départements grâce à des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.
API REST et CLI
Pilotez chaque action de la console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des flux de travail d'infrastructure de style GitOps.
Pourquoi exécuter ManageIQ avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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