Jusqu'à 69 % de réduction sur Leantime

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Plateforme de gestion de projet open source conçue pour les non-chefs de projet, combinant des outils de stratégie, de planification et d'exécution.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
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69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Leantime ?

Leantime est une plateforme de gestion de projet open source conçue spécifiquement pour les équipes qui ont besoin d'une coordination puissante sans les méthodologies complexes de gestion de projet. Elle combine des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des feuilles de temps, des wikis et des outils stratégiques uniques comme le Lean Canvas et l'analyse SWOT au sein d'une plateforme cohérente — disponible en plus de 20 langues avec le support LDAP et OIDC pour les environnements d'entreprise.

L'auto-hébergement de Leantime sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des projets illimités et aucun coût de licence par utilisateur. Vos données de projet, plans stratégiques et historique d'équipe restent sur une infrastructure que vous contrôlez, avec MariaDB pour une persistance fiable.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Leantime

Vues des tâches multiples

Basculez entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les vues de calendrier, de liste et de tableau pour vous adapter à la façon dont votre équipe préfère travailler.

Outils de planification stratégique

Construire Lean Canvas, Business Model Canvas et l'analyse SWOT directement sur la plateforme pour aligner les tâches quotidiennes avec les objectifs commerciaux.

Suivi du temps intégré

Suivez les heures par tâche et par projet pour une facturation précise, la paie et l'analyse des coûts de projet sans outil séparé.

Utilisateurs illimités

Ajoutez autant de membres d'équipe que nécessaire avec des autorisations basées sur les rôles par projet et sans frais de licence par utilisateur.

Authentification d'entreprise

Connectez-vous aux fournisseurs LDAP ou OIDC et activez l'authentification à deux facteurs pour les normes de sécurité à l'échelle de l'organisation.

Pourquoi exécuter Leantime avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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