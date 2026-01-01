DenoKV est une base de données clé-valeur moderne, conçue par les créateurs de Deno, offrant un stockage fortement cohérent avec des garanties de transactions ACID et une API native JavaScript qui s'intègre naturellement aux applications Deno. Elle prend en charge les opérations atomiques, les index secondaires, le versioning automatique, et la gestion efficace des petites métadonnées comme des objets binaires volumineux — le tout soutenu par un moteur de stockage SQLite pour une persistance fiable.

L'auto-hébergement de DenoKV sur votre VPS vous offre des performances et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données gérés, un contrôle total sur votre couche de données, et une authentification basée sur des jetons pour sécuriser l'accès. C'est le magasin de données idéal pour les applications Deno qui nécessitent un stockage clé-valeur fiable, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni tarification cloud variable.