Reactive Resume est un créateur de CV open-source, axé sur la confidentialité, qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF parfaits au pixel près — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.

Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.