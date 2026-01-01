Déployer Reactive Resume en un clic.
Créateur de CV gratuit et open source qui conserve vos données professionnelles sur votre propre serveur, et non sur un cloud tiers.
Choisissez un pack VPS pour Reactive Resume
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Reactive Resume ?
Reactive Resume est un créateur de CV open-source, axé sur la confidentialité, qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF parfaits au pixel près — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.
Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.
Fonctionnalités clés de Reactive Resume
14+ Modèles de CV
Choisissez parmi des templates conçus par des professionnels et personnalisez les polices, les couleurs et les mises en page selon votre style personnel.
Exportation PDF au pixel près
Générer des PDF via un moteur de rendu Chrome sans interface graphique intégré — aucun service tiers ni plugin de navigateur n'est requis.
Liens publics partageables
Partagez votre CV via une URL unique qui reflète toujours vos dernières modifications sans avoir à renvoyer de fichiers.
Assistance à la rédaction IA
Améliorez le contenu de votre CV grâce aux suggestions d'OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude en utilisant votre propre clé API.
Authentification à deux facteurs
Sécurisez les comptes avec la 2FA basée sur TOTP et la prise en charge facultative des clés d'accès pour une connexion sans mot de passe.
Pourquoi exécuter Reactive Resume avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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