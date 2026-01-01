Déployer Cross-seed en un clic.
Outil de partage croisé automatisé qui trouve des torrents correspondants sur des trackers privés afin de maximiser votre ratio de partage.
Choisissez un pack VPS pour Cross-seed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cross-seed ?
Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger de données.
L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec les clients torrent populaires, notamment qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent d'un traqueur à l'autre.
Fonctionnalités clés de Cross-seed
Réensemencement croisé automatique
Analyse vos téléchargements existants et trouve les torrents correspondants sur d'autres traqueurs afin que vous puissiez seeder davantage sans télécharger quoi que ce soit de plus.
Prise en charge multi-traceurs
Se connecte à Prowlarr ou Jackett pour rechercher simultanément sur des dizaines de traqueurs privés et publics à partir d'une seule configuration.
Intégration du client torrent
Fonctionne nativement avec qBittorrent, Deluge, Transmission et rTorrent pour injecter des torrents cross-seed directement dans votre client.
Correspondance basée sur les données
Fait correspondre les torrents par le contenu et la taille des fichiers plutôt que par leurs seuls noms, détectant les cross-seeds même lorsque les titres de version diffèrent entre les traqueurs.
Mode Démon
Fonctionne comme un service d'arrière-plan persistant qui surveille les nouveaux téléchargements et trouve automatiquement des opportunités de partage croisé en temps réel.
Pourquoi exécuter Cross-seed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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