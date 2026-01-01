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Plateforme IA qui vous permet de créer et d'interroger des modèles d'apprentissage automatique depuis vos bases de données en utilisant le SQL standard.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MindsDB ?

MindsDB est une plateforme IA open-source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec la syntaxe SQL standard sur vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Elle prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.

Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées pour l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de MindsDB

ML basé sur SQL

Créer et interroger des modèles d'apprentissage automatique avec SQL standard — sans nécessiter de frameworks Python ou de pipelines ML séparés.

Moteur AutoML

L'ingénierie automatisée des fonctionnalités et la sélection de modèles réduisent l'expertise nécessaire pour déployer des modèles prédictifs précis.

Prise en charge de plusieurs bases de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB et plus encore pour entraîner des modèles directement sur vos données de production existantes.

Intégrations de modèles d'IA

Intégrer OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs pour ajouter des capacités de traitement du langage naturel (NLP) alimentées par GPT et des capacités d'IA personnalisées via SQL.

Prévision de séries chronologiques

Développer des modèles de prévision de la demande, de détection d'anomalies et de prédiction des stocks sans connaissances spécialisées en ML.

Pourquoi exécuter MindsDB avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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