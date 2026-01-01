ChronoFrame est une galerie photo moderne et open-source conçue pour les photographes qui souhaitent un bel espace pour leur travail, gérant les métadonnées, sans le confier à un service cloud. Basé sur Nuxt 4 avec un pipeline d'images rapide, il analyse automatiquement les données EXIF lors du téléchargement, géocode inversement les lieux de prise de vue, génère des espaces réservés ThumbHash pour un chargement instantané, et prend en charge les photos Live et Motion en plus des formats JPEG, PNG et HEIC/HEIF.

L'exécution de ChronoFrame sur votre VPS maintient les originaux en pleine résolution, les coordonnées GPS et l'historique de visualisation sous votre contrôle — sans abonnement, sans limites par photo, sans analyse par des tiers. Les photos peuvent être stockées sur un disque local ou sur n'importe quel compartiment compatible S3, et la carte d'exploration incluse transforme chaque voyage en une chronologie navigable des lieux où chaque cliché a été capturé.