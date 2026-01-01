Déployer ChronoFrame en un clic.
Galerie photo auto-hébergée avec analyse EXIF automatique, géocodage inversé et une carte interactive à explorer pour les photographes.
Choisissez un pack VPS pour ChronoFrame
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ChronoFrame ?
ChronoFrame est une galerie photo moderne et open-source conçue pour les photographes qui souhaitent un bel espace pour leur travail, gérant les métadonnées, sans le confier à un service cloud. Basé sur Nuxt 4 avec un pipeline d'images rapide, il analyse automatiquement les données EXIF lors du téléchargement, géocode inversement les lieux de prise de vue, génère des espaces réservés ThumbHash pour un chargement instantané, et prend en charge les photos Live et Motion en plus des formats JPEG, PNG et HEIC/HEIF.
L'exécution de ChronoFrame sur votre VPS maintient les originaux en pleine résolution, les coordonnées GPS et l'historique de visualisation sous votre contrôle — sans abonnement, sans limites par photo, sans analyse par des tiers. Les photos peuvent être stockées sur un disque local ou sur n'importe quel compartiment compatible S3, et la carte d'exploration incluse transforme chaque voyage en une chronologie navigable des lieux où chaque cliché a été capturé.
Fonctionnalités clés de ChronoFrame
Carte interactive d'exploration
Chaque photo géolocalisée apparaît sur une carte interactive MapLibre afin que vous puissiez parcourir votre bibliothèque par emplacement au lieu de faire défiler des chronologies infinies.
Analyse EXIF automatique
L'heure de capture, le boîtier de l'appareil photo, l'objectif, la distance focale, l'ouverture et les coordonnées GPS sont extraits lors du téléchargement et indexés pour un filtrage et une recherche rapides.
Géocodage inverse
Les coordonnées GPS sont converties en noms de lieux lisibles par l'homme via Nominatim ou Mapbox, de sorte que chaque photo est automatiquement étiquetée avec la ville et le pays.
Photos en direct et en mouvement
La prise en charge native des Live Photos d'iPhone et des Motion Photos Android préserve la courte vidéo à côté de l'image fixe, afin que les souvenirs soient lus tels qu'ils ont été capturés.
Backends de stockage flexibles
Stocker les originaux sur un disque local, tout stockage d'objets compatible S3 ou OpenList — basculez entre les backends sans modifier l'URL de la galerie ni perdre les métadonnées.
Pourquoi exécuter ChronoFrame avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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