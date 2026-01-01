Déployez Iceshrimp en un clic d'installation.
Réseau social ActivityPub décentralisé construit sur .NET, succédant à Misskey avec un backend plus rapide et plus léger.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Iceshrimp ?
Iceshrimp.NET est une réécriture complète du serveur fediverse Iceshrimp, remplaçant la pile Node.js d'origine par un backend .NET moderne et un frontend Blazor WebAssembly. Le résultat est un réseau social fédéré qui exécute ActivityPub avec une fraction de l'empreinte mémoire et CPU des serveurs de la famille Misskey, tout en restant entièrement compatible avec le fediverse plus large.
L'auto-hébergement d'Iceshrimp sur votre VPS garde votre communauté, votre contenu et vos politiques de modération sous votre contrôle — sans flux algorithmiques, sans publicité et sans verrouillage de plateforme. Une API compatible Mastodon permet également aux utilisateurs de conserver leurs clients mobiles et web préférés.
Fonctionnalités clés de Iceshrimp
Fédération ActivityPub
Se connecte nativement avec Mastodon, Misskey, Pleroma, et le reste du fediverse afin que vos utilisateurs puissent suivre et interagir à travers des milliers de serveurs indépendants.
API compatible Mastodon
Le support intégré pour les clients Mastodon populaires tels que Elk, Phanpy, Ice Cubes et Tusky signifie que les utilisateurs conservent les applications qu'ils aiment déjà.
Léger backend .NET
Le tout nouveau backend .NET est nettement plus rapide et plus économe en ressources que les serveurs de la famille Misskey, rendant les forfaits VPS plus petits viables pour l'hébergement fédéré.
Aperçu public configurable
Un aperçu public en HTML uniquement permet aux visiteurs déconnectés de parcourir le contenu local sans exposer l'application client complète, avec des contrôles granulaires sur ce qui est affiché.
Listes de récupération et de blocage autorisées
La prise en charge intégrée de la récupération autorisée, des modes de fédération par liste de blocage ou liste blanche, et de la validation de signature configurable offre aux administrateurs de puissants outils de modération.
Migration depuis Iceshrimp-JS
Un chemin de mise à niveau bien pris en charge signifie que les instances Iceshrimp-JS existantes peuvent migrer vers le nouveau backend sans perdre les comptes, les publications ou les abonnements.
Pourquoi exécuter Iceshrimp avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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