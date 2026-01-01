Déployer Thumbor en un clic.
Serveur d'images intelligent open source qui recadre, redimensionne et filtre les images à la demande via de simples requêtes basées sur des URL.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Thumbor ?
Thumbor est un serveur de traitement d'images intelligent basé sur Python qui gère le redimensionnement, le recadrage et le filtrage via des paramètres d'URL — aucune modification du code de l'application n'est nécessaire pour l'intégrer. Ce qui distingue Thumbor des redimensionneurs d'images génériques est son recadrage intelligent alimenté par l'IA : il détecte automatiquement les visages et les caractéristiques importantes d'une image avant le recadrage, garantissant que le sujet n'est jamais coupé accidentellement.
Utilisé en production par Wikipédia, Globo.com, Forbes et Vox Media pour servir des milliards d'images, Thumbor est éprouvé à grande échelle. Il ne nécessite aucune dépendance externe pour son fonctionnement de base. L'auto-hébergement remplace les frais SaaS par transformation par un coût VPS fixe et maintient votre pipeline multimédia entièrement au sein de votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Thumbor
Détection intelligente des visages
La détection intégrée des visages et des caractéristiques garantit que la partie la plus importante d'une image reste centrée lors du recadrage à différents rapports d'aspect.
Traitement basé sur l'URL
Redimensionner, recadrer, filtrer et convertir des images en créant une URL — aucun SDK requis, fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.
Sélection automatique du format
Diffuser automatiquement le format WebP aux navigateurs qui le prennent en charge, avec une option de secours JPEG ou PNG, réduisant la bande passante sans effort supplémentaire.
Système de filtrage extensible
Appliquer la luminosité, le contraste, les filigranes, les coins arrondis et le flou via les paramètres d'URL ou les plugins de filtre Python personnalisés.
Mise en cache des résultats
Les résultats traités sont mis en cache pour éviter de retraiter des requêtes identiques, réduisant considérablement la charge CPU lors de volumes de trafic élevés.
Pourquoi exécuter Thumbor avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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