Déployez Jump avec une installation en un clic.
Une page de démarrage auto-hébergée et une page d'état en temps réel qui vous donne un accès instantané à tous vos sites préférés depuis un tableau de bord unique et élégant.
Choisissez un pack VPS pour Jump
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jump ?
Jump est une page d'accueil auto-hébergée légère et un moniteur d'état en temps réel, conçu pour regrouper tous vos liens importants en un seul endroit. Développé en PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ni dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.
Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des balises, la recherche par clavier avec des moteurs de recherche configurables, ainsi que l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.
Fonctionnalités clés de Jump
Surveillance de l'état en temps réel
Jump vérifie la disponibilité de chaque site sur votre tableau de bord et affiche des indicateurs d'état en temps réel afin que vous sachiez instantanément si un service est hors service.
Docker Découverte automatique
Listez automatiquement les conteneurs Docker en cours d'exécution comme entrées de tableau de bord en utilisant les étiquettes des conteneurs, en maintenant votre page d'accueil synchronisée avec votre infrastructure sans mises à jour manuelles.
Organisation par tags
Regroupez les sites avec des balises et naviguez entre les pages thématiques, en gardant vos liens les plus utilisés visibles sur l'écran d'accueil, tandis que les listes plus longues restent soigneusement catégorisées.
Recherche au clavier
Ouvrir la barre de recherche multi-moteurs avec Ctrl+Shift+/ et rechercher sur Google, DuckDuckGo, Bing, ou n'importe quel moteur personnalisé sans avoir à utiliser la souris.
Arrière-plans personnalisés et météo
Utilisez vos propres images d'arrière-plan ou connectez Unsplash pour des paysages aléatoires, et ajoutez une clé API Open Weather Map pour afficher l'heure locale et les conditions météorologiques actuelles.
Aucune base de données requise
Jump fonctionne comme un conteneur unique sans base de données externe, ce qui le rend trivialement facile à déployer, à sauvegarder et à déplacer entre les serveurs.
Pourquoi exécuter Jump avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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