Jump est une page d'accueil auto-hébergée légère et un moniteur d'état en temps réel, conçu pour regrouper tous vos liens importants en un seul endroit. Développé en PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ni dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.

Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des balises, la recherche par clavier avec des moteurs de recherche configurables, ainsi que l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.