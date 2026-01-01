Jusqu'à 69 % de réduction sur DB Browser for SQLite

Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.

Visual, browser-based tool for creating, inspecting, and editing SQLite databases without command-line tools or native app installs.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49  € /mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.

Choisissez un pack VPS pour DB Browser for SQLite

69 % de réduction
KVM 1
17,49  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DB Browser for SQLite ?

DB Browser for SQLite provides a graphical interface for working with SQLite databases directly in your browser — no native application or SSH session required. You can create and modify tables, browse and edit records in a spreadsheet-like view, run SQL queries with syntax highlighting, and import or export data in CSV, JSON, and SQL formats. It also supports index, view, and trigger management through intuitive visual dialogs.

Running it on your VPS is especially useful when other applications on the same server use SQLite for storage — you get immediate browser-based access to inspect and modify those databases from any device without transferring files off the server.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de DB Browser for SQLite

Browser-based access

Access your SQLite databases from any device with a browser — no native app installation or SSH access needed.

Visual table editor

Create, modify, and browse table data in a spreadsheet-like interface with support for all column types and constraints.

SQL query editor

Execute SQL with syntax highlighting and auto-completion, then view, copy, or export results directly from the interface.

Import and export

Import data from CSV and SQL files and export query results or full databases in multiple formats for analysis or backup.

Schema management

Manage indexes, views, triggers, and foreign keys through visual dialogs without writing DDL statements manually.

Pourquoi exécuter DB Browser for SQLite avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Déployer
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur partout

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.