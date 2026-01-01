Déployez Typesense en un clic.
Moteur de recherche open source rapide offrant une tolérance aux fautes de frappe, un filtrage par facettes et des résultats instantanés, en alternative à Elasticsearch et Algolia.
Choisissez un pack VPS pour Typesense
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Typesense ?
Typesense est un moteur de recherche moderne et pensé pour les développeurs, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il offre des résultats de recherche en moins d'une milliseconde avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un classement intelligent, un filtrage à facettes et une recherche géographique — sans la complexité opérationnelle d'Elasticsearch.
L'auto-hébergement de Typesense sur un VPS vous offre un backend de recherche dédié sans frais par requête et un contrôle total sur l'indexation, la conception du schéma et la configuration du classement. Il est conçu comme une alternative économique à Algolia pour les développeurs qui souhaitent des capacités de recherche puissantes et de qualité production sans payer les tarifs SaaS à grande échelle.
Fonctionnalités clés de Typesense
Recherche tolérante aux fautes de frappe
Corrige automatiquement les fautes d'orthographe dans les requêtes de recherche afin que les utilisateurs trouvent toujours des résultats, même avec une saisie imparfaite.
Résultats instantanés
L'indexation en mémoire offre des réponses aux requêtes en moins d'une milliseconde pour une expérience de recherche rapide et réactive.
Filtrage à facettes
Permettez aux utilisateurs d'affiner les résultats par catégorie, fourchette de prix, évaluation ou tout champ personnalisé grâce à la prise en charge intégrée des facettes.
Recherche géographique
Rechercher et filtrer les enregistrements par proximité géographique en utilisant les champs de latitude et de longitude avec des requêtes de rayon.
API simple
Une API REST claire et des bibliothèques clientes officielles pour JavaScript, Python, Ruby, Go et PHP facilitent l'intégration.
Pourquoi exécuter Typesense avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.