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Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Crucix ?

Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — incluant l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel, avec une visualisation 3D basée sur WebGL. Les données sont automatiquement actualisées toutes les 15 minutes, vous offrant une visibilité continue sur la situation sans intervention manuelle.

La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'hébergement de Crucix sur votre propre VPS permet de conserver toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Crucix

27 sources OSINT

Agrège les données satellitaires, maritimes, aériennes, de conflit, économiques et de sentiment social en parallèle, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.

Visualisation 3D du globe

Le globe alimenté par WebGL superpose les événements géographiquement, facilitant ainsi la corrélation des incidents entre les régions en un coup d'œil.

Système d'alerte multi-niveaux

Transmet des alertes FLASH, PRIORITAIRES et DE ROUTINE via Telegram et Discord afin que les développements critiques vous parviennent immédiatement.

Analyse de l'intelligence LLM

S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.

Commandes de bot bidirectionnelles

Demandez des contrôles de statut à la demande, déclenchez des analyses manuelles et recevez des briefings directement via les commandes de bot Telegram ou Discord.

Pourquoi exécuter Crucix avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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