Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — incluant l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel, avec une visualisation 3D basée sur WebGL. Les données sont automatiquement actualisées toutes les 15 minutes, vous offrant une visibilité continue sur la situation sans intervention manuelle.

La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'hébergement de Crucix sur votre propre VPS permet de conserver toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.