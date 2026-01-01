Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et affirmé, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Développé en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON grâce à une interface épurée et pilotable au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a su fidéliser les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée, qui recherchent la rapidité sans encombrement.

L'auto-hébergement de Miniflux garantit la confidentialité totale de votre liste d'abonnements et de vos habitudes de lecture. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service ne peut être fermé ou soumis à un abonnement payant. Vous êtes propriétaire de vos flux, de vos articles et de votre historique de lecture.