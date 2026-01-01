Déployez Easy!Appointments en un clic.
Système de prise de rendez-vous open-source gratuit avec auto-réservation client, calendriers multi-prestataires et notifications par e-mail automatisées.
Choisissez un pack VPS pour Easy!Appointments
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Easy!Appointments ?
Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source qui permet aux entreprises de services de proposer la prise de rendez-vous en ligne sans payer de frais par réservation ni accepter de dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les clients consultent les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, ce qui réduit les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.
Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux de non-présentation. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings à jour avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation s'appuient sur Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.
Fonctionnalités clés de Easy!Appointments
Auto-réservation client
Les clients consultent la disponibilité en temps réel et réservent des rendez-vous en ligne sans aucun échange avec le personnel.
Calendriers multi-fournisseurs
Gère les calendriers individuels et les plages de disponibilité de chaque prestataire de services, évitant ainsi les doubles réservations entre les équipes.
Notifications automatisées
Envoie automatiquement des e-mails de confirmation et de rappel, réduisant les taux de non-présentation sans aucun suivi manuel.
Synchronisation Google Calendar
Synchronise les réservations avec Google Agenda afin que les prestataires voient les rendez-vous en même temps que le reste de leur emploi du temps.
Formulaires de réservation personnalisables
Personnalisez les champs que les clients remplissent lors de la réservation afin de recueillir les informations requises pour chaque type de service.
Pourquoi exécuter Easy!Appointments avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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