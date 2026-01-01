Déployez Dkron en un clic.
Ordonnanceur de tâches distribué et tolérant aux pannes avec une interface utilisateur web et un clustering intégré pour des charges de travail cron hautement fiables.
Choisissez un pack VPS pour Dkron
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dkron ?
Dkron est un système de planification de tâches distribué open-source écrit en Go qui remplace le cron traditionnel par une alternative tolérante aux pannes et adaptée aux clusters. Contrairement au cron à hôte unique, Dkron utilise le protocole de consensus Raft et une couche d'adhésion basée sur le protocole gossip afin que les tâches continuent de s'exécuter même en cas de défaillance de nœuds individuels, éliminant ainsi le point de défaillance unique qui afflige les crontabs classiques.
L'auto-hébergement de Dkron sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les planifications, l'historique d'exécution et les charges utiles des tâches, tout en exposant une interface utilisateur web intégrée, une API REST et des exécuteurs HTTP/shell pour l'exécution de scripts, de webhooks et de commandes externes. Le moteur de stockage intégré élimine le besoin de toute base de données externe, faisant du déploiement un conteneur unique avec un volume de données persistant pour l'état Raft et l'historique des tâches.
Fonctionnalités clés de Dkron
Ordonnancement tolérant aux pannes
Le consensus basé sur Raft maintient vos tâches cron en cours d'exécution malgré les pannes de nœuds, les redémarrages et les problèmes de réseau, sans intervention manuelle.
Interface utilisateur web intégrée
Gérer les tâches, inspecter l'historique d'exécution et déclencher des exécutions depuis une interface de navigateur épurée sans écrire manuellement des fichiers crontab.
API REST et webhooks
Créer, mettre à jour et déclencher des tâches par programmation à partir de pipelines CI, de scripts ou de systèmes externes via une API HTTP versionnée.
Exécuteurs modulaires
Exécutez des commandes shell, des requêtes HTTP, des appels gRPC ou des messages NATS sous forme de tâches planifiées à l'aide des plugins d'exécution intégrés.
Moteur de stockage natif
Le stockage basé sur BoltDB est livré avec le binaire, éliminant le besoin de bases de données externes telles que etcd, Consul ou PostgreSQL.
Architecture compatible cluster
Commencez en tant que nœud unique et évoluez horizontalement en ajoutant des serveurs et des agents supplémentaires à mesure que votre charge de travail augmente.
Pourquoi exécuter Dkron avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Activepieces
Plateforme d'automatisation des flux de travail no-code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications