Jusqu'à 69 % de réduction sur ezBookKeeping

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Gestionnaire de finances personnelles léger et auto-hébergé, doté d'une interface utilisateur optimisée pour le mobile, de graphiques et de la numérisation des reçus.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ezBookKeeping ?

ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open source, conçue pour un suivi quotidien des dépenses rapide et sans friction. Conçue comme un conteneur unique avec un stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.

Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ezBookKeeping

Mobile-first PWA

Installez ezBookKeeping en tant qu'application web progressive sur n'importe quel téléphone pour une saisie des dépenses quasi native, sans téléchargement depuis un magasin d'applications.

Numérisation OCR de reçus

Scannez les reçus papier pour extraire automatiquement les montants des transactions et les commerçants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.

Prise en charge multi-devises

Suivre les dépenses dans plusieurs devises avec conversion automatique des taux de change pour les voyages et les dépenses internationales.

Graphiques et statistiques

Visualisez les tendances de dépenses par catégorie, compte et période grâce à des graphiques intégrés et des statistiques récapitulatives.

Importation CSV et Alipay

Importez l'historique des transactions à partir de fichiers CSV et des principales plateformes de paiement, y compris Alipay et WeChat Pay.

Pourquoi exécuter ezBookKeeping avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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