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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PicoClaw ?

PicoClaw est un assistant IA open source indépendant, initié par Sipeed et entièrement écrit en Go à partir de zéro. Le projet a été reconstruit via un processus d'auto-amorçage — l'agent IA lui-même a piloté la migration de l'architecture et l'optimisation du code — produisant un seul binaire statique qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sur un seul cœur de CPU.

Conçu pour être minuscule, rapide et déployable partout, PicoClaw exécute les mêmes charges de travail que des frameworks d'agents beaucoup plus lourds tout en consommant environ 10 Mo de RAM. L'auto-hébergement du lanceur sur un VPS vous offre une console basée sur navigateur, une configuration persistante et une passerelle à exécution longue qui connecte votre LLM choisi à Telegram, Discord, Matrix, WeChat et à tout serveur MCP vers lequel vous le dirigez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PicoClaw

Encombrement ultra-faible

Une consommation de mémoire vive inférieure à 10 Mo et des temps de démarrage inférieurs à la seconde permettent à un seul VPS d'héberger PicoClaw aux côtés du reste de votre pile sans surcharge mesurable.

Lanceur de console web

Un lanceur basé sur navigateur sur le port 18800 vous guide à travers la configuration du fournisseur, du canal et de la passerelle sans modifier manuellement les fichiers JSON.

Prise en charge native de MCP

L'intégration du protocole de contexte de modèle de premier ordre vous permet de connecter n'importe quel serveur MCP afin d'étendre les capacités de l'agent sans écrire de plugins personnalisés.

Plus de 30 fournisseurs de LLM

Utilisez OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, et plus encore via une seule configuration model_list.

Passerelle multicanal

Une passerelle persistante expose votre agent via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat et WeCom depuis un déploiement unique.

Routage optimisé des modèles

Le routage basé sur des règles envoie les requêtes simples à des modèles légers et les requêtes complexes à des modèles phares, réduisant ainsi les dépenses d'API sans nuire à la qualité.

Pourquoi exécuter PicoClaw avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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