Déployez Glance en un clic.
Un tableau de bord auto-hébergé léger qui agrège les flux RSS, la météo, les statistiques de serveur et bien plus encore en une seule vue.
Choisissez un pack VPS pour Glance
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Glance ?
Glance est un tableau de bord auto-hébergé, basé sur Go, qui centralise vos flux d'informations importants sur une seule page personnalisable. Il prend en charge une large collection de widgets — flux RSS, prévisions météorologiques, Hacker News, Reddit, chaînes YouTube, statistiques de serveur, état des conteneurs Docker, et plus encore — le tout se mettant à jour en temps réel avec une empreinte de ressources minimale.
Héberger Glance sur votre VPS préserve la confidentialité de vos flux de données personnels et permet l'intégration avec des API et services internes non accessibles aux alternatives hébergées dans le cloud. Une configuration par défaut est créée automatiquement au premier démarrage afin que vous puissiez accéder à un tableau de bord fonctionnel immédiatement après le déploiement.
Fonctionnalités clés de Glance
Agrégation unifiée de flux
Récupérez les flux RSS, les publications Reddit, Hacker News et les mises à jour des réseaux sociaux dans une vue de tableau de bord unique et défilante.
Supervision des serveurs et des conteneurs
Surveillez l'état des conteneurs Docker et les métriques de serveur parallèlement à vos flux de contenu sans changer d'outils.
Vaste bibliothèque de widgets
Calendrier, météo, données de marché, chaînes YouTube et flux Twitch sont disponibles sous forme de widgets configurables.
Binaire Go léger
Conçu en Go pour une utilisation minimale de la mémoire et du processeur, Glance s'exécute confortablement aux côtés d'autres services sur un VPS partagé.
Intégrations API sur mesure
Connectez les API internes et les sources de données propriétaires pour afficher des métriques privées auxquelles les tableaux de bord hébergés ne peuvent pas accéder.
Pourquoi exécuter Glance avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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