Déployez Mitra en 1 clic
Réseau social fédéré léger basé sur Rust avec une compatibilité totale avec l'API Mastodon et une empreinte mémoire minime.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mitra ?
Mitra est une plateforme de micro-blogging fédérée open-source écrite en Rust qui se connecte au Fediverse plus large via le protocole ActivityPub. Avec une empreinte mémoire inférieure à 50 Mo, elle fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS tout en interopérant avec Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres réseaux fédérés. Parce que Mitra implémente l'API Mastodon, chaque client Mastodon populaire fonctionne directement.
L'auto-hébergement de Mitra sur votre propre VPS garde votre graphe social, vos publications et vos données d'abonnés entièrement sous votre contrôle — pas de flux algorithmiques, pas de publicité, et aucune plateforme tierce ne décide des règles. Vous définissez la politique d'enregistrement, l'approche de modération et la portée de la fédération pour votre communauté.
Fonctionnalités clés de Mitra
Faible empreinte mémoire
Fonctionne avec moins de 50 Mo de RAM, ce qui en fait le serveur social fédéré le plus léger disponible et idéal pour les petits déploiements de VPS.
Compatible avec l'API Mastodon
Compatible avec pratiquement toutes les applications clientes Mastodon existantes sur le web, les ordinateurs de bureau, Android et iOS, sans modification.
Fédération ActivityPub
Se connecte à des milliers d'instances du Fediverse, permettant aux utilisateurs de suivre des comptes sur Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres plateformes.
Abonnements intégrés
Les abonnements de contenu payant natifs réglés en Monero permettent aux créateurs de monétiser leur travail sans processeurs de paiement tiers.
Migration de compte
Les utilisateurs peuvent déplacer leur identité et leurs abonnés vers un autre serveur, garantissant ainsi qu'ils ne sont pas liés à une seule instance.
Support Tor et I2P
Se fédère nativement via Tor et I2P pour les communautés soucieuses de la confidentialité et les instances à routage en oignon.
Pourquoi exécuter Mitra avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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