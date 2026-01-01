Papermerge est un système de gestion documentaire open source conçu pour transformer les documents physiques en une archive numérique organisée et consultable. Téléchargez des PDF ou des images numérisées, et Papermerge extrait automatiquement le texte grâce à l'OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément retrouvable par son contenu. L'organisation par balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle granulaire sur la manière dont les documents sont structurés et récupérés. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux professions libérales.

L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité de documents illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.