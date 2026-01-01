Déployez Screego en un clic.
Serveur de partage d'écran auto-hébergé avec un relais TURN intégré pour des connexions WebRTC fiables à travers n'importe quel pare-feu.
Choisissez un pack VPS pour Screego
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Screego ?
Screego est un serveur de partage d'écran open source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu sensible de l'écran via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour un streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante de l'échec du partage d'écran dans d'autres outils.
Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point de terminaison de partage d'écran permanent sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.
Fonctionnalités clés de Screego
Relais TURN intégré
Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et les NAT symétriques sans nécessiter de service de relais externe.
Adhésion sans extension
Les spectateurs rejoignent les salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — sans extension, téléchargement de client ou inscription de compte.
Plusieurs salles simultanées
Exécutez un nombre illimité de sessions de partage d'écran indépendantes simultanément, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.
Capacité illimitée
Hébergez des sessions illimitées avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par vos ressources VPS, et non par un niveau tarifaire.
Métriques Prometheus
Exposer un point de terminaison /metrics pour la collecte de données Prometheus afin de suivre les salons actifs, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.
Pourquoi exécuter Screego avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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