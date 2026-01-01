Déployez Twingate Connector : installation en un clic.
Connecteur d'accès réseau zéro confiance qui sécurise l'accès aux ressources privées sans exposer de ports ni gérer de VPN.
Choisissez un pack VPS pour Twingate Connector
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Twingate Connector ?
Twingate Connector est le composant sur site de la plateforme d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) de Twingate. Il s'exécute sur votre VPS et établit des tunnels chiffrés uniquement sortants vers le relais cloud de Twingate — aucune règle de pare-feu entrante, aucun port ouvert et aucune configuration de client VPN n'est requise pour votre équipe.
L'auto-hébergement du connecteur sur un VPS le place à proximité de vos ressources privées, permettant un contrôle d'accès basé sur l'identité au niveau des ressources. Seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés sur des appareils approuvés peuvent accéder aux services protégés, remplaçant la prolifération des VPN traditionnels par des politiques d'accès par application.
Fonctionnalités clés de Twingate Connector
Aucun port entrant ouvert
Le connecteur utilise des connexions sortantes uniquement, ainsi votre VPS n'a jamais besoin de règles de pare-feu entrantes qui exposent le périmètre de votre réseau.
Accès basé sur l'identité
Les décisions d'accès sont appliquées par ressource et par utilisateur, remplaçant l'accès VPN étendu au niveau du réseau par des politiques granulaires.
Confiance du dispositif
Exigez des contrôles de l'état des appareils avant d'accorder l'accès, afin de garantir que seuls les appareils gérés et conformes peuvent accéder aux ressources protégées.
Déploiement simple
Déployez en quelques minutes avec seulement un nom de réseau et un jeton d'accès — sans configuration complexe de serveur VPN ni gestion PKI.
Pourquoi exécuter Twingate Connector avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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