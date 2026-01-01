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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenRemote ?

OpenRemote est une plateforme IoT 100 % open source qui vous permet d'ingérer des données de n'importe quel appareil, de modéliser des actifs du monde réel, d'automatiser des comportements avec des règles et de livrer des interfaces personnalisées — le tout à partir d'une seule pile auto-hébergée. Il prend en charge des protocoles tels que MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus et Zigbee prêts à l'emploi, ainsi qu'une API de gestionnaire pour les intégrations personnalisées.

L'auto-hébergement d'OpenRemote sur votre VPS maintient la télémétrie, la logique d'automatisation et les données des utilisateurs finaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans verrouillage fournisseur. Ce modèle regroupe le gestionnaire, l'identité Keycloak, PostgreSQL et une périphérie HAProxy avec des certificats Let's Encrypt automatiques, de sorte que la pile est prête à recevoir des appareils via HTTPS et MQTT/TLS dès qu'elle démarre.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenRemote

Agents multi-protocoles

Connectez des appareils via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee et plus encore sans écrire de code de protocole pour chaque intégration.

Modèle d'actifs et d'attributs

Modélisez des éléments du monde réel — bâtiments, véhicules, compteurs d'énergie — en tant qu'actifs typés avec des attributs, des métadonnées et des points de données historiques.

Règles Si-alors et de flux

Automatiser le comportement à l'aide d'un éditeur visuel quand-alors, de règles basées sur les flux, ou de JavaScript et Groovy pour les scénarios avancés.

Domaines multi-locataires

Isoler les clients ou les sites dans des domaines séparés basés sur Keycloak, avec des utilisateurs, des ressources et des tableaux de bord propres à chaque domaine.

Tableaux de bord d'aperçus

Créez des tableaux de bord personnalisés à partir de données d'attributs en temps réel et historiques sans avoir à les exporter vers un outil d'analyse distinct.

APIs MQTT et HTTP

Exposer un broker MQTT intégré sur le port 8883 et des API REST et WebSocket afin que les systèmes externes puissent lire et écrire l'état des actifs.

Pourquoi exécuter OpenRemote avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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