Déployez Bionic GPT en un clic.
Alternative à ChatGPT auto-hébergée sur site avec messagerie d'équipe, des assistants alimentés par RAG et un contrôle d'accès basé sur les rôles pour les entreprises.
Choisissez un pack VPS pour Bionic GPT
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bionic GPT ?
Bionic GPT est un remplacement open source sur site pour ChatGPT, conçu pour les organisations qui ont besoin d'une IA générative tout en gardant les données strictement confidentielles. Construit autour d'un cœur Rust haute performance, il associe une interface familière de style ChatGPT à des fonctionnalités d'entreprise telles que les espaces de travail d'équipe, le contrôle d'accès basé sur les rôles, les pistes d'audit et les pipelines de génération augmentée par récupération (RAG) agentiques pour tout format de document.
L'auto-hébergement de Bionic GPT sur votre VPS garde les invites, l'historique des chats, les embeddings et les documents téléchargés au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. La plateforme se connecte à tout modèle compatible OpenAI — instances Ollama locales ou fournisseurs distants — et inclut PostgreSQL avec pgvector pour la recherche sémantique, ainsi qu'un moteur RAG dédié pour l'ingestion de documents et la génération d'embeddings.
Fonctionnalités clés de Bionic GPT
Expérience de chat familière
Une interface soignée de style ChatGPT, avec historique des conversations et personnalisation complète des thèmes, permet aux équipes d'adopter l'outil sans formation supplémentaire, tandis qu'une interface utilisateur rapide en Rust assure des interactions fluides.
Assistants RAG agentiques
Créez des assistants basés sur vos propres documents — PDF, HTML, CSV, PPTX, et bien d'autres — avec un découpage sans code, des représentations vectorielles et des invites système configurés via l'interface web.
Équipes et RBAC
Organisez les utilisateurs dans des espaces de travail d'équipe isolés, gérez l'accès aux fonctionnalités via des rôles depuis votre SSO, et appliquez des limites d'utilisation de jetons par rôle pour partager équitablement la capacité du modèle.
Utilisez n'importe quel LLM
Connectez-vous aux modèles locaux via Ollama ou aux fournisseurs distants utilisant des API compatibles OpenAI, et permettez aux utilisateurs de basculer entre les modèles sans quitter la conversation.
Confidentialité par conception
Les documents, les intégrations et l'historique de chat restent à l'intérieur de votre VPS, avec la sécurité au niveau des lignes de Postgres et des conteneurs minimalistes conçus sur mesure, offrant une défense en profondeur.
Pourquoi exécuter Bionic GPT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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