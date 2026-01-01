Déployez Domoticz en un clic
Système domotique open source léger pour surveiller et contrôler les appareils connectés.
Choisissez un pack VPS pour Domoticz
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Domoticz ?
Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et bien plus encore — le tout depuis une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, notamment Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, le rendant compatible avec la plupart des écosystèmes domotiques populaires.
Exécuter Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, les données historiques des capteurs et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.
Fonctionnalités clés de Domoticz
Compatibilité multi-protocole des appareils
Connectez Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT et des centaines d'autres protocoles matériels à partir d'une seule interface unifiée.
Moteur de règles d'automatisation
Créez des règles d'automatisation basées sur le temps, déclenchées par des événements et activées par des capteurs, sans écrire de code, afin que votre maison fonctionne selon votre emploi du temps.
Surveillance de l'énergie
Suivez la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en temps réel grâce à des graphiques intégrés et au stockage des données historiques alimenté par SQLite.
Tableaux de bord météo et capteurs
Visualisez la température, l'humidité, le vent, la pluie et les données sur la qualité de l'air provenant de capteurs locaux ou de services météorologiques en ligne dans des tableaux de bord personnalisables.
Interface adaptée au mobile
Accédez et contrôlez tous les appareils depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, avec des notifications push facultatives via des services tiers.
Support des plugins et du scripting
Étendre les fonctionnalités avec des extensions Python et le scriptage Lua pour intégrer du matériel personnalisé, des API ou une logique d'automatisation complexe.
Pourquoi exécuter Domoticz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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