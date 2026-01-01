Déployez LinkAce en un clic.
Archive de signets auto-hébergée avec surveillance automatisée des liens, recherche en texte intégral et une API REST complète.
Choisissez un pack VPS pour LinkAce
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LinkAce ?
LinkAce est une archive de signets open source conçue pour les personnes qui souhaitent une conservation organisée et à long terme de chaque lien qu'elles collectent. Il capture automatiquement les titres et les descriptions, surveille les URL enregistrées pour détecter les cibles rompues ou déplacées, et peut transférer des pages à l'Internet Archive afin que les sources importantes restent accessibles même lorsque le site original disparaît.
L'auto-hébergement de LinkAce sur votre propre VPS maintient votre historique de lecture, vos recherches et vos listes partagées à l'abri des traqueurs tiers et des services de signets propriétaires. La base de données MariaDB et le cache Redis inclus vous offrent une base de connaissances rapide et privée que vous possédez entièrement, avec des marque-pages de navigateur, des flux RSS et une API REST complète pour les intégrations.
Fonctionnalités clés de LinkAce
Surveillance automatisée des liens
Les contrôles planifiés signalent les liens brisés ou déplacés afin que votre archive ne se dégrade pas silencieusement avec le temps.
Internet Archive Backup
Envoyer automatiquement les URL enregistrées vers la Wayback Machine et conserver des copies lisibles des pages qui disparaissent.
Listes, balises et recherche
Organiser les favoris avec des listes imbriquées et des balises, puis trouver tout rapidement grâce à une recherche filtrée avancée.
API REST complète
Intégrez LinkAce avec les extensions de navigateur, les clients mobiles, Zapier et les scripts personnalisés via une API entièrement documentée.
Liens publics et privés
Marquez chaque signet comme privé, interne ou public et partagez des collections sélectionnées via des flux RSS dédiés.
Importation et exportation HTML
Importez vos favoris de navigateur existants ou exportez votre archive complète à tout moment, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi exécuter LinkAce avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.