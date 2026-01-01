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Plateforme d'observabilité open source unifiant les logs, les traces, les métriques et les relectures de sessions dans une interface de type Datadog.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec HyperDX ?

HyperDX est une plateforme d'observabilité open source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de sessions dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et aux autres outils APM commerciaux. Elle est construite sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et prend en charge nativement OpenTelemetry, de sorte que toute application instrumentée avec OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.

L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, avec une rétention et un accès entièrement contrôlés par vous.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de HyperDX

Observabilité unifiée

Les journaux, traces, métriques et relectures de session sont regroupés dans une seule interface utilisateur afin que les ingénieurs puissent basculer d'une requête échouée à sa pile d'appels complète sans changer d'outils.

OpenTelemetry natif

Ingérer des données de n'importe quel service instrumenté OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — aucun exportateur personnalisé ou agent propriétaire n'est requis.

Requêtes basées sur ClickHouse

Conçu sur ClickHouse pour des recherches en moins d'une seconde sur des journaux et des traces à cardinalité élevée, sans compromis de pré-agrégation ou d'échantillonnage.

Enregistrements de session

Rejouez les sessions utilisateur frontend liées aux traces backend pour voir exactement ce qu'un utilisateur a fait dans les instants précédant une erreur.

Tableaux de bord et alertes

Créez des graphiques personnalisés à partir de n'importe quel signal et déclenchez des alertes sur les modèles de journaux, les erreurs de trace ou les seuils de métriques via Slack, PagerDuty ou des webhooks.

Confidentialité auto-hébergée

Conservez les identifiants client, les charges utiles d'API et les détails du système interne sur votre propre infrastructure, sans tarification par hôte ni par Go.

Pourquoi exécuter HyperDX avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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