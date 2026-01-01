HyperDX est une plateforme d'observabilité open source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de sessions dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et aux autres outils APM commerciaux. Elle est construite sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et prend en charge nativement OpenTelemetry, de sorte que toute application instrumentée avec OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.

L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, avec une rétention et un accès entièrement contrôlés par vous.