Déployez Erugo en un clic.
Plateforme de partage de fichiers auto-hébergée avec des liens de partage conviviaux, une protection par mot de passe, des contrôles d'expiration et une personnalisation de la marque.
Choisissez un pack VPS pour Erugo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Erugo ?
Erugo est une plateforme de partage de fichiers auto-hébergée, basée sur Laravel et Vue.js, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité sans dépendre des services de stockage cloud. Les partages utilisent des URL conviviales au lieu de jetons aléatoires, et chaque transfert peut être protégé par un mot de passe, limité à un certain nombre de téléchargements, ou configuré pour expirer automatiquement après une date ou un seuil de temps.
Contrairement aux services cloud par abonnement, Erugo stocke tous les fichiers sur votre propre VPS sans limites de stockage imposées par un niveau tarifaire. Une fonctionnalité de partage inversé permet aux invités de télécharger des fichiers directement sur votre serveur via un lien d'invitation à usage unique, et une personnalisation de la marque permet à l'interface de correspondre à votre organisation ou à votre domaine personnel.
Fonctionnalités clés de Erugo
Liens de partage conviviaux
Les partages utilisent des URL lisibles et mémorables au lieu de jetons aléatoires, ce qui rend les liens plus faciles à communiquer oralement ou par écrit.
Contrôles du mot de passe et de l'expiration
Protégez tout partage avec un mot de passe, définissez un nombre maximal de téléchargements, ou programmez une expiration automatique afin que les fichiers ne restent pas accessibles indéfiniment.
Annuler les téléchargements partagés
Générer un lien d'invitation permettant uniquement le téléversement afin que les invités puissent téléverser des fichiers directement sur votre serveur sans compte ni accès au panneau d'administration.
Notifications par courriel
Recevez des alertes lorsqu'un partage est téléchargé ou lorsqu'un invité termine un téléversement inversé, sans nécessiter de vérification manuelle.
Marque et thèmes personnalisés
Personnalisez les logos, les arrière-plans et les thèmes de couleurs afin que l'interface de partage de fichiers corresponde à votre organisation ou à votre marque personnelle.
Pourquoi exécuter Erugo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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