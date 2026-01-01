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Plateforme de partage de fichiers auto-hébergée avec des liens de partage conviviaux, une protection par mot de passe, des contrôles d'expiration et une personnalisation de la marque.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Erugo ?

Erugo est une plateforme de partage de fichiers auto-hébergée, basée sur Laravel et Vue.js, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité sans dépendre des services de stockage cloud. Les partages utilisent des URL conviviales au lieu de jetons aléatoires, et chaque transfert peut être protégé par un mot de passe, limité à un certain nombre de téléchargements, ou configuré pour expirer automatiquement après une date ou un seuil de temps.

Contrairement aux services cloud par abonnement, Erugo stocke tous les fichiers sur votre propre VPS sans limites de stockage imposées par un niveau tarifaire. Une fonctionnalité de partage inversé permet aux invités de télécharger des fichiers directement sur votre serveur via un lien d'invitation à usage unique, et une personnalisation de la marque permet à l'interface de correspondre à votre organisation ou à votre domaine personnel.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Erugo

Liens de partage conviviaux

Les partages utilisent des URL lisibles et mémorables au lieu de jetons aléatoires, ce qui rend les liens plus faciles à communiquer oralement ou par écrit.

Contrôles du mot de passe et de l'expiration

Protégez tout partage avec un mot de passe, définissez un nombre maximal de téléchargements, ou programmez une expiration automatique afin que les fichiers ne restent pas accessibles indéfiniment.

Annuler les téléchargements partagés

Générer un lien d'invitation permettant uniquement le téléversement afin que les invités puissent téléverser des fichiers directement sur votre serveur sans compte ni accès au panneau d'administration.

Notifications par courriel

Recevez des alertes lorsqu'un partage est téléchargé ou lorsqu'un invité termine un téléversement inversé, sans nécessiter de vérification manuelle.

Marque et thèmes personnalisés

Personnalisez les logos, les arrière-plans et les thèmes de couleurs afin que l'interface de partage de fichiers corresponde à votre organisation ou à votre marque personnelle.

Pourquoi exécuter Erugo avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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