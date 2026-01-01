Déployer Netdata en un clic.
Supervision d'infrastructure en temps réel avec une granularité d'une seconde, plus de 800 intégrations et sans configuration requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Netdata ?
Netdata est une plateforme de surveillance d'infrastructure open source et en temps réel qui collecte des milliers de métriques par seconde depuis vos serveurs, conteneurs, applications et services cloud. Contrairement aux solutions de surveillance traditionnelles qui nécessitent des couches distinctes de collecte, de stockage et de visualisation des données, Netdata regroupe les trois en un seul agent léger — offrant des tableaux de bord en direct en quelques secondes après le déploiement, sans aucune configuration manuelle nécessaire pour les services courants.
Avec plus de 78 000 étoiles GitHub et 500 millions de téléchargements Docker, Netdata est l'une des solutions de surveillance auto-hébergées les plus largement adoptées. L'exécuter sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées au sein de votre réseau, avec un contrôle total sur les politiques de rétention, les règles d'alerte et l'accès aux tableaux de bord.
Fonctionnalités clés de Netdata
Granularité métrique à la seconde
Capture les pics de CPU, la pression mémoire et les pics de latence que les intervalles d'interrogation de 10 ou 60 secondes ignorent complètement.
Plus de 800 intégrations auto-détectées
Découvre et surveille automatiquement les bases de données, les serveurs web, les files d'attente de messages et les services cloud exécutés sur l'hôte — aucun fichier de configuration n'est nécessaire.
Détection d'anomalies basée sur le ML
Entraîne un modèle d'anomalie par métrique et révèle des schémas inhabituels avant qu'ils ne provoquent des pannes, sans réglage manuel des seuils.
Surveillance des conteneurs Docker
Découvre tous les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et suit l'utilisation du CPU, de la mémoire, des E/S réseau et du disque par conteneur.
Bibliothèque d'alertes préconfigurée
Livré avec des centaines d'alertes ayant fait leurs preuves, couvrant les systèmes d'exploitation, les bases de données et les métriques d'application — actives immédiatement après le déploiement.
Pourquoi exécuter Netdata avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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