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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Netdata ?

Netdata est une plateforme de surveillance d'infrastructure open source et en temps réel qui collecte des milliers de métriques par seconde depuis vos serveurs, conteneurs, applications et services cloud. Contrairement aux solutions de surveillance traditionnelles qui nécessitent des couches distinctes de collecte, de stockage et de visualisation des données, Netdata regroupe les trois en un seul agent léger — offrant des tableaux de bord en direct en quelques secondes après le déploiement, sans aucune configuration manuelle nécessaire pour les services courants.

Avec plus de 78 000 étoiles GitHub et 500 millions de téléchargements Docker, Netdata est l'une des solutions de surveillance auto-hébergées les plus largement adoptées. L'exécuter sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées au sein de votre réseau, avec un contrôle total sur les politiques de rétention, les règles d'alerte et l'accès aux tableaux de bord.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Netdata

Granularité métrique à la seconde

Capture les pics de CPU, la pression mémoire et les pics de latence que les intervalles d'interrogation de 10 ou 60 secondes ignorent complètement.

Plus de 800 intégrations auto-détectées

Découvre et surveille automatiquement les bases de données, les serveurs web, les files d'attente de messages et les services cloud exécutés sur l'hôte — aucun fichier de configuration n'est nécessaire.

Détection d'anomalies basée sur le ML

Entraîne un modèle d'anomalie par métrique et révèle des schémas inhabituels avant qu'ils ne provoquent des pannes, sans réglage manuel des seuils.

Surveillance des conteneurs Docker

Découvre tous les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et suit l'utilisation du CPU, de la mémoire, des E/S réseau et du disque par conteneur.

Bibliothèque d'alertes préconfigurée

Livré avec des centaines d'alertes ayant fait leurs preuves, couvrant les systèmes d'exploitation, les bases de données et les métriques d'application — actives immédiatement après le déploiement.

Pourquoi exécuter Netdata avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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