Traggo est un suivi du temps open-source et auto-hébergé qui organise chaque entrée comme une période sur une chronologie plutôt que comme une ligne au sein d'une hiérarchie de projet rigide. Chaque entrée est enrichie de balises arbitraires — client , projet , tâche , facturable , tout ce que vous voulez — et le tableau de bord analyse le temps en combinant les balises comme vous le souhaitez, sans vous forcer à choisir une décomposition canonique à l'avance.

L'auto-hébergement de Traggo sur votre propre VPS conserve les feuilles de temps, les informations client et le contexte pertinent pour la facturation au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, au lieu d'un fournisseur de suivi du temps SaaS. Le binaire Go unique et la base de données SQLite le rendent suffisamment léger pour coexister avec d'autres services sur un petit VPS, et le modèle basé sur les balises s'adapte aussi bien aux consultants, aux freelances, aux agences et aux équipes produit.