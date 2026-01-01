Déployer Waline en un clic.
Système de commentaires open source léger avec protection anti-spam, modération et prise en charge des notifications enrichies.
Choisissez un pack VPS pour Waline
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Waline ?
Waline est un système de commentaires open-source et auto-hébergé, conçu pour les sites web statiques, les blogs et les sites de documentation. Il offre une expérience de commentaire complète incluant les réponses imbriquées, les réactions emoji, le nombre de visiteurs et les statistiques de vues d'articles, le tout sans dépendre de services tiers qui suivent vos utilisateurs.
L'auto-hébergement de Waline sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de commentaires, les flux de travail de modération et les paramètres de notification. Ce déploiement utilise SQLite pour un stockage local sans configuration, il n'y a donc aucune base de données séparée à gérer. Waline s'intègre à n'importe quel frontend via un widget JavaScript et prend en charge le formatage Markdown dans les commentaires dès l'installation.
Fonctionnalités clés de Waline
Protection anti-spam
L'intégration native d'Akismet et la limitation de débit par IP filtrent les commentaires indésirables sans nécessiter un examen manuel de chaque soumission.
Notifications par courriel
Les alertes automatiques par e-mail informent les commentateurs des réponses et les propriétaires de sites des nouvelles soumissions, ce qui maintient les conversations actives sans surveillance manuelle.
Statistiques des visiteurs
Suivez le nombre de vues de page et les statistiques de visiteurs uniques par article directement depuis le widget Waline, sans nécessiter de service d'analyse supplémentaire.
Tableau de bord de modération
Le panneau d'administration web vous permet d'approuver, de modifier et de supprimer les commentaires, ainsi que de gérer les comptes des commentateurs à partir d'une interface unique.
Support Markdown
Les commentateurs peuvent formater les réponses en utilisant la syntaxe Markdown et insérer des réactions emoji, rendant les discussions plus riches et plus faciles à lire.
Pourquoi exécuter Waline avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web