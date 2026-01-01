Waline est un système de commentaires open-source et auto-hébergé, conçu pour les sites web statiques, les blogs et les sites de documentation. Il offre une expérience de commentaire complète incluant les réponses imbriquées, les réactions emoji, le nombre de visiteurs et les statistiques de vues d'articles, le tout sans dépendre de services tiers qui suivent vos utilisateurs.

L'auto-hébergement de Waline sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de commentaires, les flux de travail de modération et les paramètres de notification. Ce déploiement utilise SQLite pour un stockage local sans configuration, il n'y a donc aucune base de données séparée à gérer. Waline s'intègre à n'importe quel frontend via un widget JavaScript et prend en charge le formatage Markdown dans les commentaires dès l'installation.