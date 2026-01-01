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Gestionnaire automatisé de collection musicale qui surveille les discographies d'artistes et organise les téléchargements avec les métadonnées MusicBrainz.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Lidarr ?

Lidarr est un gestionnaire automatisé de bibliothèque musicale basé sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise tout dans des dossiers correctement tagués et structurés — le tout sans intervention manuelle.

Exécuter Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur musical après chaque acquisition.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Lidarr

Surveillance automatique des versions

Suivez n'importe quel artiste et téléchargez automatiquement les nouveaux albums, singles et EPs dès qu'ils apparaissent sur vos indexeurs configurés.

Améliorations de la qualité du profil

Définissez les formats audio préférés et Lidarr remplacera automatiquement les fichiers de qualité inférieure par des versions FLAC ou à débit binaire plus élevé dès qu'elles seront disponibles.

Metadonnées MusicBrainz

Enrichissez votre bibliothèque avec des noms d'artistes précis, des pochettes d'album, des dates de sortie et des listes de titres provenant de MusicBrainz.

Intégration de serveur multimédia

Déclencher automatiquement les analyses de bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby une fois les téléchargements terminés afin que la nouvelle musique apparaisse instantanément.

Gestion de la discographie

Consultez les catalogues complets des artistes, marquez les albums recherchés et suivez les sorties manquantes ou nécessitant des mises à niveau de qualité depuis un seul tableau de bord.

Pourquoi exécuter Lidarr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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