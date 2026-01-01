L'interface web de yt-dlp est une interface front-end de navigateur haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Elle expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée afin que vous puissiez mettre en file d'attente des téléchargements, surveiller la progression en temps réel, regarder les diffusions en direct à venir et télécharger des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud et des centaines d'autres sites pris en charge sans toucher à la ligne de commande.

L'auto-héberger sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui cessent de fonctionner à chaque changement de site et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers atterrissent directement sur le stockage du serveur avec la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser via des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.