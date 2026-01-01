Déployer l'interface web yt-dlp en un clic.
Frontend web auto-hébergé et serveur RPC pour yt-dlp qui télécharge des vidéos et de l'audio depuis plus de 1 000 sites.
Choisissez un pack VPS pour yt-dlp Web UI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec yt-dlp Web UI ?
L'interface web de yt-dlp est une interface front-end de navigateur haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Elle expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée afin que vous puissiez mettre en file d'attente des téléchargements, surveiller la progression en temps réel, regarder les diffusions en direct à venir et télécharger des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud et des centaines d'autres sites pris en charge sans toucher à la ligne de commande.
L'auto-héberger sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui cessent de fonctionner à chaque changement de site et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers atterrissent directement sur le stockage du serveur avec la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser via des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.
Fonctionnalités clés de yt-dlp Web UI
Alimenté par yt-dlp
Basé sur yt-dlp, prenant en charge les téléchargements depuis YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, et plus d'un millier d'autres sites vidéo et audio.
File d'attente en temps réel
Suivre chaque téléchargement actif et en attente avec la progression en direct, l'heure d'arrivée estimée et les mises à jour de vitesse diffusées via WebSockets.
Sélection du format
Choisissez des formats vidéo et audio exacts, extrayez l'audio uniquement, remplacez les noms de fichiers de sortie, ou transmettez des arguments yt-dlp personnalisés sécurisés par téléchargement.
Serveur JSON-RPC
Un point de terminaison RPC scriptable vous permet de déclencher des téléchargements à partir de tâches cron, de scripts ou de clients tiers sans utiliser l'interface utilisateur.
Limites de concurrence
La taille de la file d'attente configurable maintient les téléchargements simultanés sous contrôle afin qu'une grande liste de lecture n'épuise pas la bande passante du VPS ou les E/S disque.
Authentification par jeton
L'authentification JWT intégrée protège l'interface utilisateur web et les points de terminaison RPC derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe générés.
Pourquoi exécuter yt-dlp Web UI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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