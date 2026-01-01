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Logiciel de suivi de fitness et d'entraînement auto-hébergé, avec une base de données d'exercices, un suivi nutritionnel et un suivi du poids pour les athlètes et les entraîneurs.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec wger ?

wger est un logiciel de suivi de fitness et d'entraînement open-source qui combine une base de données d'exercices complète, la planification structurée des entraînements, le suivi nutritionnel et le suivi du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée. Il est livré avec un catalogue de milliers d'exercices, organisé par la communauté, avec des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration, et il s'associe à des applications mobiles natives iOS et Android afin que les athlètes puissent enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.

L'auto-hébergement de wger sur votre VPS permet de conserver les données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions invités facultatives pour une utilisation d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de wger

Base de données d'exercices

Des milliers d'exercices sélectionnés par la communauté avec des descriptions, des groupes musculaires ciblés et des images de démonstration, synchronisés à partir du catalogue amont wger.de.

Planification d'entraînement

Créez des routines structurées avec des séries, des répétitions, des poids et des périodes de repos, puis suivez les progrès séance par séance avec des graphiques.

Suivi nutritionnel

Planifier les repas en fonction d'objectifs de macronutriments et de calories avec une base de données alimentaire consultable, un suivi quotidien des repas et la génération de listes de courses.

Suivi du poids

Enregistrez le poids corporel, les mensurations et les photos de progression au fil du temps grâce à des graphiques de tendances qui mettent en évidence les changements à long terme.

Applications mobiles natives

Les applications compagnons iOS et Android gratuites se connectent à votre instance auto-hébergée pour l'enregistrement en salle de sport sans navigateur.

Multi-utilisateur avec API

Comptes par utilisateur avec des connexions invités facultatives, ainsi qu'une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés, des intégrations et des outils de coaching.

Pourquoi exécuter wger avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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