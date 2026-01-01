wger est un logiciel de suivi de fitness et d'entraînement open-source qui combine une base de données d'exercices complète, la planification structurée des entraînements, le suivi nutritionnel et le suivi du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée. Il est livré avec un catalogue de milliers d'exercices, organisé par la communauté, avec des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration, et il s'associe à des applications mobiles natives iOS et Android afin que les athlètes puissent enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.

L'auto-hébergement de wger sur votre VPS permet de conserver les données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions invités facultatives pour une utilisation d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.