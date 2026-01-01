Déployez NZBGet en un clic
Téléchargeur binaire Usenet efficace écrit en C++ avec une interface utilisateur web soignée et un vaste écosystème d'automatisation.
Choisissez un pack VPS pour NZBGet
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NZBGet ?
NZBGet est un téléchargeur binaire Usenet haute performance écrit en C++, conçu pour un débit maximal et une utilisation minimale du CPU et de la mémoire. Il télécharge les fichiers NZB depuis les serveurs Usenet, répare les publications incomplètes avec PAR2, décompresse les archives RAR et transmet les fichiers finaux aux scripts de post-traitement ou aux applications Arr — le tout depuis une interface utilisateur web réactive qui fonctionne sur pratiquement n'importe quel matériel.
L'auto-hébergement de NZBGet sur un VPS permet à vos téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sur un réseau rapide sans monopoliser un PC domestique. Il s'associe naturellement à Sonarr, Radarr, Lidarr et à d'autres outils d'automatisation qui transmettent les URL NZB via son API REST.
Fonctionnalités clés de NZBGet
Débit de pointe
La base de code C++ sature les connexions Usenet rapides avec un minimum de surcharge processeur et mémoire, laissant de la place pour d'autres services sur le même VPS.
Réparation et décompression PAR2
Vérification automatique, réparation des éléments endommagés et extraction RAR/RAR5 afin que les téléchargements terminés se retrouvent dans votre bibliothèque, prêts à l'emploi.
API REST compatible Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et les outils similaires transmettent directement les NZB via l'API JSON-RPC bien prise en charge.
Post-traitement puissant
Les scripts d'accroche à chaque étape de téléchargement vous permettent de déclencher des analyses de la bibliothèque multimédia, des notifications, le transcodage ou tout flux de travail personnalisé par catégorie.
Interface utilisateur web adaptative
Interface de navigateur épurée avec gestion des files d'attente, statistiques par serveur et accès complet à la configuration — fonctionne parfaitement sur ordinateur de bureau et mobile.
Pourquoi exécuter NZBGet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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