Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de contrôler votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, les fichiers GPX et d'autres sources pour créer un registre riche et consultable de tous les lieux où vous êtes allé.

La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes thermiques, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que les outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familial avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement conserve les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, loin de Google et des autres tiers.