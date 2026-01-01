Déployer Dawarich : installation en 1 clic.
Alternative auto-hébergée à Google Timeline pour suivre et visualiser votre historique de localisation complet sur une carte interactive.
Choisissez un pack VPS pour Dawarich
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dawarich ?
Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de contrôler votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, les fichiers GPX et d'autres sources pour créer un registre riche et consultable de tous les lieux où vous êtes allé.
La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes thermiques, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que les outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familial avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement conserve les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, loin de Google et des autres tiers.
Fonctionnalités clés de Dawarich
Importation multi-source
Importez des données de localisation depuis Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, des fichiers GPX, et plus encore pour créer un historique complet.
Vues cartographiques interactives
Explorez votre historique sous forme de cartes thermiques, de tracés d'itinéraires et de superpositions de brouillard de guerre sur une carte entièrement interactive avec des calques personnalisables.
Statistiques de voyage
Découvrez combien de pays et de villes vous avez visités, la distance que vous avez parcourue, et suivez le nombre de jours que vous avez passés dans chaque pays.
Intégration photo
Connecter Immich ou Photoprism pour superposer des photos géolocalisées sur la carte et associer des souvenirs à des voyages et des lieux spécifiques.
Partage de localisation familiale
Partagez votre position avec les membres de votre famille tout en conservant des contrôles de confidentialité individuels afin que chaque personne décide de ce qu'elle expose.
Pourquoi exécuter Dawarich avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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