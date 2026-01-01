DumbPad est une application de bloc-notes délibérément minimale et auto-hébergée de DumbWare.io, conçue autour de l'idée que le texte partagé rapidement nécessite rarement des comptes, des bases de données ou toute la complexité qui accompagne les suites de collaboration complètes. Les blocs-notes sont stockés sous forme de fichiers plats sur disque, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes en temps réel, effectuer des recherches dans les blocs-notes avec une correspondance floue, et prévisualiser le markdown avec des alertes de style GitHub, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Une protection optionnelle par code PIN à 4-10 chiffres sécurise l'accès sur les serveurs partagés, tandis que la prise en charge des Progressive Web App vous permet d'installer DumbPad sur n'importe quel appareil pour un accès hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS maintient vos notes privées, accessibles depuis n'importe quel navigateur et à l'abri des modifications de service tiers.